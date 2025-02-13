Купить квартиру или арендовать. Что сейчас выгоднее

— Однозначно стоит покупать квартиру, если у вас есть возможность взять льготную ипотеку. В таком случае вы получаете доступный кредит, ставка по которому ниже, чем по депозитам. При отсутствии подобной возможности необходимо смотреть по обстоятельствам. Если наличных средств нет и не предвидится, то вариант ипотеки всё равно рациональнее, если жильё нужно для проживания. Если же наличные есть или ожидаются в ближайшее время, то лучше выбрать вариант аренды, а средства положить на депозит до завершения периода высоких ставок, — рассказал основатель проекта «Инвестиции Лазовского» Максим Лазовский.