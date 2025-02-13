Загадка мантийного плюма. Учёный оценил предсказания о страшной катастрофе в Сибири в 2036 году

Недавно в СМИ вновь начали обсуждать прогноз, которым ещё в 2023 году поделился профессор Гарвардского университета Эгон Чолакян: он призвал всё мировое сообщество к немедленным действиям в связи с приближающейся, по его мнению, катастрофой планетарного масштаба. Он уверял, что в недрах Земли, под Сибирью, сейчас поднимается так называемый мантийный плюм и это грозит не только мощнейшим извержением, но и глобальной «вулканической зимой» из-за поднятия в верхние слои атмосферы огромного количества пепла, который надолго перекроет солнечный свет. Эгон Чолакян назвал и ориентировочную дату грядущей, с его слов, катастрофы — 2036 год.