Смерть жены, болезнь, давление США: Винник не сломался за 8 лет в тюрьме

Стало официально известно имя россиянина, который был обменян на американца Марка Фогеля, освобожденного 11 февраля из российской тюрьмы. В Белом доме США сообщили, что им стал Александр Винник — 45-летний программист, которого американские власти обвиняют в отмывании денег.
Российского разработчика арестовали в Греции в 2017 году, после чего он был экстрадирован во Францию, а затем — в США.
Адвокат Александра Аркадий Бух рассказал aif.ru, что семья Александра уже ждет его с нетерпением в России. При этом сутки назад ни Винник, ни его юристы, ни мама Вера Петровна ничего не знали о возвращении — все было как обычно.
Как рассказал aif.ru вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, освобождение Александра Винника назрело давно. И дело вовсе не в обменах на американских заключенных.
«Александр Винник уже длительное время содержится в тюрьме. До экстрадиции в США он сидел в Греции и Франции. Я уверен, что он находился за решеткой дольше того гипотетического срока, к которому его могли реально приговорить. Дома его ждут двое маленьких детей и пожилая мать, у которой есть хронические заболевания. Она ухаживает за его детьми, которые постоянно спрашивают, где находится их папа. Жена Александра Винника погибла после того, как он был арестован. Все эти годы ситуация была тяжелой. У самого Александра тоже есть ряд хронических заболеваний», — рассказал Мельников aif.ru.
«До последнего не будут говорить детям, что папа вернулся».
Супруга IT-специалиста Александра Шевченко скончалась в 2020 году после того, как у нее было диагностировано онкологическое заболевание. Как рассказывала мать заключенного Вера Петровна, в день задержания Александра его жена просидела на пляже восемь часов без еды и воды, боясь возвращаться в номер. Она так сильно переживала за всё, что на фоне стресса у неё начало прогрессировать заболевание. Арестованный россиянин уже признавался, что могила супруги станет первым местом, которое он посетит после освобождения.
Как рассказала aif.ru мать Винника, которая ждет его дома, кончина Александры стала трагедией для всей школы, где учатся дети семейной пары. Им 11 и 14 лет.
«Когда у нас мама умерла, учитель не знал об этом и во время представления на День матери пригласил ее подняться на сцену. Конечно, была потом истерика — ребенка еле успокоили, помогал психолог. Поэтому сейчас я решила не рассказывать детям о возможном возвращении отца. Боюсь лишний раз их травмировать. Они все это тяжело переживают и не могут еще отойти от смерти матери. Скажу им, когда буду знать наверняка, что сын уже здесь, что он может просто прийти и позвонить в нашу дверь», — сказала Вера Петровна.
По словам близких Александра, в застенках у него начались серьезные проблемы со здоровьем.
В октябре 2022 года один из адвокатов россиянина Фредерик Бело заявлял, что у его подзащитного возникают провалы в памяти. Также он упомянул об обострении хронических заболеваний.
По словам матери программиста Веры Петровны, в последнее время сын начал забывать памятные даты, случаи из жизни семьи и то, как выглядят родные места. Кроме того, все чаще жаловался ей на боль в глазах и проблемы с желудком.
«У него болят глаза — постоянно моргают. Видимо, из-за того, там у них постоянная сухость. Плохо с кишечником, с желудком, потому что еды нормальной там нет — ни фруктов, ни овощей. Ему там приносили какие-то таблетки для того, чтобы кишечник работал. У меня самой поджелудочная проблема, вот он у меня постоянно спрашивал об этом. Но больше всего меня беспокоит его память. Он признается, что не помнит дней рождений, забывает о различных событиях, связанных с семьей. Спрашивает, как выглядит наша квартира — говорит, я не могу вспомнить. Я ему — Сань, ну что ты меня пугаешь. Мне кажется, это из-за того, что ему там не с кем говорить. Особенно все это обострилось в 2024 году», — рассказал Вера Петровна aif.ru.
«Начались провалы в памяти».
По словам правозащитника Ивана Мельникова, психологически на Александра Винника давило то, что суд по его делу постоянно откладывался без понятных на то причин. Новости об очередной отсрочке приходили ежемесячно.
«Представьте, человек в ожидании суда сидит больше года, и ему постоянно сообщают о переносе процесса — то в октябре, то в ноябре, то в январе, то в марте… и когда это закончится, никто не может сказать», — рассказал Иван Мельников.
Винника могли освободить на полгода раньше.
В США Александра Винника обвинили в легализации не менее четырех миллиардов долларов. Американские следователи считают его хакером, который использовал для отмывания денег биткоин-биржу BTC-e. По законам США ему могло грозить вплоть до 50 лет тюрьмы.
Александр мог выйти на свободу ещё летом прошлого года, когда состоялся большой обмен заключенными между Россией, Белоруссией и западными странами — США и Германией. Однако в последний момент имя Винника было вычеркнуто из списка, рассказали источники, знакомые с ситуацией.
Незадолго до 1 августа из базы данных американских тюрем пропала информация о пятерых россиянах, которые отбывают наказание в США. Большинство из них были освобождены и переданы в руки российских представителей в аэропорту Анкары, но не все. Винник, несмотря на исчезновение его данных из базы, никуда не улетел и остался в американских застенках. Но это не продлилось очень долго.