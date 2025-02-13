Смерть жены, болезнь, давление США: Винник не сломался за 8 лет в тюрьме

«У него болят глаза — постоянно моргают. Видимо, из-за того, там у них постоянная сухость. Плохо с кишечником, с желудком, потому что еды нормальной там нет — ни фруктов, ни овощей. Ему там приносили какие-то таблетки для того, чтобы кишечник работал. У меня самой поджелудочная проблема, вот он у меня постоянно спрашивал об этом. Но больше всего меня беспокоит его память. Он признается, что не помнит дней рождений, забывает о различных событиях, связанных с семьей. Спрашивает, как выглядит наша квартира — говорит, я не могу вспомнить. Я ему — Сань, ну что ты меня пугаешь. Мне кажется, это из-за того, что ему там не с кем говорить. Особенно все это обострилось в 2024 году», — рассказал Вера Петровна aif.ru.