Автобусы горят в Приморье

О возгорании на остановке «Луговая» в дальневосточной столице сообщила пресс-служба краевого управления МЧС. Когда пожарные прибыли на место, весь автобус был объятым пламенем. Спасатели оперативно потушили горение, и в результате происшествия никто не пострадал. Дознаватели ведомства начали выяснять причину случившегося.
По данным прокуратуры, сгоревший автобус, следовавший по маршруту № 49, принадлежал ООО «Раннер». Предварительной причиной возгорания называется замыкание электропроводки. Позже стало известно о пожаре в другом автобусе, следовавшем по маршруту № 511 «Владивосток — Лесозаводск». В поселке городского типа Горные Ключи Кировского района в транспортном средстве, принадлежащем ООО «Приморье-Групп С», вспыхнул двигатель.
В момент происшествия в салоне автобуса находились пять пассажиров, но никто из них не пострадал. На место для координации правоохранительных органов и специальных служб выехал представитель районной прокуратуры. Надзорное ведомство инициировало проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства при перевозке граждан.