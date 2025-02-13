Автобусы горят в Приморье

В момент происшествия в салоне автобуса находились пять пассажиров, но никто из них не пострадал. На место для координации правоохранительных органов и специальных служб выехал представитель районной прокуратуры. Надзорное ведомство инициировало проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства при перевозке граждан.