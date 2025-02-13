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Автобусы горят в Приморье

Стало известно о двух сгоревших автобусах в Приморском крае за сутки. Один из общественных транспортов полностью выгорел на остановке во Владивостоке. Второй сгорел в Кировском районе.

Источник: ДЕЙТА

О возгорании на остановке «Луговая» в дальневосточной столице сообщила пресс-служба краевого управления МЧС. Когда пожарные прибыли на место, весь автобус был объятым пламенем. Спасатели оперативно потушили горение, и в результате происшествия никто не пострадал. Дознаватели ведомства начали выяснять причину случившегося.

По данным прокуратуры, сгоревший автобус, следовавший по маршруту № 49, принадлежал ООО «Раннер». Предварительной причиной возгорания называется замыкание электропроводки. Позже стало известно о пожаре в другом автобусе, следовавшем по маршруту № 511 «Владивосток — Лесозаводск». В поселке городского типа Горные Ключи Кировского района в транспортном средстве, принадлежащем ООО «Приморье-Групп С», вспыхнул двигатель.

В момент происшествия в салоне автобуса находились пять пассажиров, но никто из них не пострадал. На место для координации правоохранительных органов и специальных служб выехал представитель районной прокуратуры. Надзорное ведомство инициировало проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства при перевозке граждан.

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