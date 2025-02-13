Песня о покорившей космос советской собаке Лайке прозвучит на Евровидении-2025

Отбор на международный конкурс завершился в Ирландии в минувшие выходные. Жюри и зрителей тронула история о Лайке, и Эмми получила шанс поделиться ею на Евровидении. Автором композиции стала Лариса Тормей, переехавшая в Ирландию из России в 2001 году.
«Я так удивлена, я этого не ожидала… Для меня большая честь, что зрители захотели, чтобы я представляла страну», — поделилась эмоциями певица.
Евровидение-2025 пройдёт в швейцарском Базеле с 13 по 17 мая. Местом проведения станет зал Санкт-Якобсхалле, вмещающий более 12 тысяч зрителей. Россия не участвует в песенном конкурсе с 2022 года. А в 2023-м Минкульт даже предложил запустить российский аналог состязания — «Интервидение». В 2025 году Путин подписал указ о проведении конкурса. Уже более 20 стран подтвердили своё участие в «Интервидении».