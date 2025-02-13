Fox Business: Маск ночует в Белом доме

Руководитель нового департамента эффективности государственного управления Соединённых Штатов (DOGE) Илон Маск ночует в своём офисе в Белом доме, информирует Fox Business.
В материале подчёркивается, что Маск полностью посвящает себя работе.
«Маск сообщил окружению, что планирует потратить четыре месяца на работу во главе DOGE, он намерен сократить бюджет на два триллиона долларов, что приведёт к установлению инфляции на уровне два процента. Маск говорил, что так тяжело работает в DOGE, что спит в офисе в Белом доме», — говорится в публикации.
При этом американский телеканал не уточнил, где именно находится офис Маска: в самом Белом доме или в соседних административных строениях.
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп наделил ведомство Маска особыми полномочиями по увольнению чиновников.