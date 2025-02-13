Fox Business: Маск ночует в Белом доме

«Маск сообщил окружению, что планирует потратить четыре месяца на работу во главе DOGE, он намерен сократить бюджет на два триллиона долларов, что приведёт к установлению инфляции на уровне два процента. Маск говорил, что так тяжело работает в DOGE, что спит в офисе в Белом доме», — говорится в публикации.