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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 13 февраля 2025

До −1 градуса потеплеет в Иркутске 13 февраля.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 13 февраля 2025 обещает переменную облачность, осадков не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем потеплеет до −1…-3 градусов, ночью температура упадет до −11…-13. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 4−9 м/с.

Погода в Иркутске 13 февраля 2025.

— Переменная облачность, местами небольшой снег, ветер западный, северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью −11…-16 градусов, при прояснении −20…-25, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.

Днем в Приангарье шкала термометра покажет −1…-6, если солнце так и не выглянет, то −10…-15. Вот что обещает погода в Иркутске 13 февраля 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что педагоги из Иркутской области могут принять участие в турнире «Сетевичок».