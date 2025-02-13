Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 13 февраля 2025

Погода в Иркутске 13 февраля 2025 обещает переменную облачность, осадков не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем потеплеет до −1…-3 градусов, ночью температура упадет до −11…-13. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 4−9 м/с.
Погода в Иркутске 13 февраля 2025.
— Переменная облачность, местами небольшой снег, ветер западный, северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью −11…-16 градусов, при прояснении −20…-25, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
Днем в Приангарье шкала термометра покажет −1…-6, если солнце так и не выглянет, то −10…-15. Вот что обещает погода в Иркутске 13 февраля 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что педагоги из Иркутской области могут принять участие в турнире «Сетевичок».