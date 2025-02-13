Стрижка волос приведет к болезни: что обещает зурхай на 13 февраля 2025

Зурхай на 13 февраля 2025 составил настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» и предсказатель из Бурятии Еши Намжил лама. Что принесет новый день, какие дела стоит отложить? Во всем может разобраться тибетская астрология.
Зурхай на 13 февраля 2025.
Хороший день, чтобы заняться животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей и земляными работами. Можно совершать крупные покупки. А вот все начинания, путешествия, переезды, судебные, военные, похоронные и брачные дела лучше отложить на потом.
Не заводите собаку, а также не начинайте строительство или ремонт дома. Стрижка волос приведет к болезни.
Тех, кто родился в годы Тигра, Зайца, Обезьяны и Курицы беды обойдут стороной. Опоздания ждут людей, родившихся в годы Коровы, Дракона, Овцы и Собаки. Вот что обещает зурхай на 13 февраля 2025.