Стрижка волос приведет к болезни: что обещает зурхай на 13 февраля 2025

Хороший день, чтобы заняться животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей и земляными работами. Можно совершать крупные покупки. А вот все начинания, путешествия, переезды, судебные, военные, похоронные и брачные дела лучше отложить на потом.