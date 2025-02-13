«Прожила с ним этот срок»: мать Винника рассказала о возвращении сына в РФ

— Он признается, что все забывает. Не помнит дней рождений близких, забывает о различных событиях, связанных с семьей. Спрашивает, как выглядит наша квартира — говорит, я не могу вспомнить. Я ему: «Саня, ну что ты меня пугаешь». Особенно все это обострилось в 2024 году. Мне кажется, из-за того, что ему там не с кем поговорить. Вокруг одни американцы. Вот только с нами, с семьей разговаривать может. Надеюсь, память восстановится. Ничего удивительного, он пережил такое горе — смерть супруги, с которой они были как одно целое. Это жуть просто. Но мой сын пережил, выстоял. Дети это пережили. На их долю вообще очень много выпало горя. Поэтому мы им не даем слушать новости.