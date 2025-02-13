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Более 90 тысяч юных учёных стали участниками конкурса «Наука. Территория героев»

В Национальном центре «Россия» завершился финал конкурса «Наука. Территория героев», который собрал юных исследователей со всей страны. За титул победителя 12 февраля боролись десять талантливых ребят, а всего в состязании успели поучаствовать свыше 90 тысяч человек.

Источник: Life.ru

«Вовлекая десятки тысяч юных исследователей в научную сферу, мы решаем одну из главных задач Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным», — заявил зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко в приветственном обращении к ребятам.

Победителем конкурса стал Александр Валов из Клина, второе место занял Тимофей Ковалёв из Пскова, а замкнул тройку Андрей Хохлов из Мичуринска. Они получили награды от компаний-патрнётров конкурса, возможность прохождения карьерных консультаций в ведущих научных центрах, а также дополнительные баллы при поступлении в Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана.

А тем временем завершился приём заявок на участие во Всероссийской муниципальной премии «Служение». Число претендентов на награду в этом году выросло вдвое и составило свыше 41 тысячи человек.