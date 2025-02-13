Более 90 тысяч юных учёных стали участниками конкурса «Наука. Территория героев»

Победителем конкурса стал Александр Валов из Клина, второе место занял Тимофей Ковалёв из Пскова, а замкнул тройку Андрей Хохлов из Мичуринска. Они получили награды от компаний-патрнётров конкурса, возможность прохождения карьерных консультаций в ведущих научных центрах, а также дополнительные баллы при поступлении в Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана.