Более 90 тысяч юных учёных стали участниками конкурса «Наука. Территория героев»

«Вовлекая десятки тысяч юных исследователей в научную сферу, мы решаем одну из главных задач Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным», — заявил зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко в приветственном обращении к ребятам.
Победителем конкурса стал Александр Валов из Клина, второе место занял Тимофей Ковалёв из Пскова, а замкнул тройку Андрей Хохлов из Мичуринска. Они получили награды от компаний-патрнётров конкурса, возможность прохождения карьерных консультаций в ведущих научных центрах, а также дополнительные баллы при поступлении в Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана.
А тем временем завершился приём заявок на участие во Всероссийской муниципальной премии «Служение». Число претендентов на награду в этом году выросло вдвое и составило свыше 41 тысячи человек.