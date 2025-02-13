Власти Саудовской Аравии не будут менять законы ради алкоголя на ЧМ-2034

Власти Саудовской Аравии не планируют менять законодательство страны для того, чтобы на чемпионате мира по футболу можно было продавать спиртные напитки.
Об этом заявил посол Саудовской Аравии Британии принц Халид бин Бандар Аль Сауд.
Он подчеркнул, что можно отлично провести время без алкоголя.
«На данный момент мы не разрешаем употреблять алкоголь. Можно отлично провести время и без него — он не является обязательным на 100 процентов, и если вы хотите выпить после того, как уедете, то милости просим, но на данный момент у нас нет алкоголя. У нас сухая страна, как и в плане погоды. Вы не можете жить без выпивки?», — сказал дипломат.
Напомним, чемпионат мира по футболу состоится в Саудовской Аравии в 2034 году. Соответствующее решение принял конгресс Международной федерации футбола. В ФИФА заявляют, что не намерены обсуждать с оргкомитетом ЧМ «вопрос продажи пива» на матчах турнира в обход законов страны.