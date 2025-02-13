Власти Саудовской Аравии не будут менять законы ради алкоголя на ЧМ-2034

«На данный момент мы не разрешаем употреблять алкоголь. Можно отлично провести время и без него — он не является обязательным на 100 процентов, и если вы хотите выпить после того, как уедете, то милости просим, но на данный момент у нас нет алкоголя. У нас сухая страна, как и в плане погоды. Вы не можете жить без выпивки?», — сказал дипломат.