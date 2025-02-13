Назван самый полезный рецепт шаурмы с одним секретным ингредиентом

В Международный день шаурмы, который отмечается 13 февраля, врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала о пользе и вреде этого популярного блюда. По словам медика, овощи в составе шаурмы — самая ценная её часть, а вот лаваш отличается «пустыми» калориями. С соусом же всё не так однозначно.