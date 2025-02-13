Назван самый полезный рецепт шаурмы с одним секретным ингредиентом

«Традиционно в шаурме используют соус на основе йогурта с добавлением чеснока, трав и специй. При этом несладкий йогурт — пробиотик, источник полезных кишечных бактерий. Они благотворно влияют на пищеварение, способствуют правильному обмену веществ. Однако при неправильном хранении йогуртовый соус может стать источником кишечной инфекции», — рассказала Сухорукова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Капуста, огурец, помидор, репчатый лук и зелень в составе этого блюда — мощные источники витаминов, минералов и антиоксидантов. При этом ингредиенты почти не несут калорий.
«Некоторые шаурмисты добавляют в состав блюда корейскую капусту или кимчи, которая также полезна в силу содержащихся витаминов, минералов, антиоксидантов и пробиотиков. Плюс это ферментированный продукт, который благотворно влияет на пищеварение», — отметила эксперт.
При этом врач предупредила: употреблять кимчи в больших количествах не стоит из-за высокого содержания соли. Людям с проблемами желудка тоже следует быть осторожными.
Напомним, что эксперты советуют не налегать на фастфуды слишком часто, так как подобная еда грозит не только ожирением, но и системным воспалением организма. Под удар в этом случае первыми попадают нервные волокна и сосуды.