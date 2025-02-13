40-километровый ледовый автозимник открыли на реке Витим в Иркутской области

Ледовый автозимник открыли по реке Витим на автодороге Бодайбо — Мама на участке Мусковит — Мамакан. Как стало известно КП-Иркутск, его протяженность составляет 40,7 километра. Ширина проезжей части — шесть метров, движение двухстороннее. Также рабочие установили дорожные знаки и выставили вешки. Необходимо обратить внимание, машинам весом более 15 тонн запрещено ездить по зимнику.
— 12 февраля увеличили грузоподъемность ледовой переправы через реку Лену на автодороге Алымовка-Банщиково в Киренском районе до 20 тонн, — дополнили в региональной Дирекции автодорог.
Также открыто движение по переправе через Ангару Братского водохранилища на дороге Залари — Жигалово на участке Балаганск — Игжей. Грузоподъемность — три тонны.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ледовую переправу на остров Ольхон планируют открыть во второй половине февраля.