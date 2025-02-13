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40-километровый ледовый автозимник открыли на реке Витим в Иркутской области

Машинам весом более 15 тонн запрещено выезжать на ледовую дорогу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ледовый автозимник открыли по реке Витим на автодороге Бодайбо — Мама на участке Мусковит — Мамакан. Как стало известно КП-Иркутск, его протяженность составляет 40,7 километра. Ширина проезжей части — шесть метров, движение двухстороннее. Также рабочие установили дорожные знаки и выставили вешки. Необходимо обратить внимание, машинам весом более 15 тонн запрещено ездить по зимнику.

— 12 февраля увеличили грузоподъемность ледовой переправы через реку Лену на автодороге Алымовка-Банщиково в Киренском районе до 20 тонн, — дополнили в региональной Дирекции автодорог.

Также открыто движение по переправе через Ангару Братского водохранилища на дороге Залари — Жигалово на участке Балаганск — Игжей. Грузоподъемность — три тонны.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что ледовую переправу на остров Ольхон планируют открыть во второй половине февраля.