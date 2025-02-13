«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 внезапно «заговорила» в день первого контакта Путина и Трампа

Напомним, что в обычное время в эфире УВБ-76 транслируется монотонное жужжание, за которое станция и получила прозвище «жужжалка». В прошлый раз столь большое количество сообщений транслировалось там в декабре 2024 года. Многие считают, якобы радио используется военными для передачи зашифрованных команд и распоряжений. Однако некоторые сомневаются в этой теории.