Мэр Кравчук возмутился до сих пор не убранными улицами в Хабаровске

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поставил на контроль работу служб благоустройства в связи с последствиями циклона, прошедшего 7 февраля, а также отчитал коммунальщиков за неэффективность. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале.
Напомним, на прошлой неделе в краевой столице бушевал трёхдневный циклон, который пришёл со стороны Китая. Число выпавших осадков в два раза превысило месячную норму. За минувшие шесть дней убрана только часть города — жители по-прежнему массово жалуются на колеи посреди улиц, скользкие тротуары и нечищеные дворы.
Кравчук дал поручение усилить работу по очистке улиц и привлечь дополнительные подрядные организации для более эффективной уборки снега. Особое внимание уделяется устранению замечаний и обращениям горожан. В соответствии с планом, работы будут продолжаться круглосуточно до полного очищения дорог. Мэр также анонсировал личную проверку наиболее проблемных участков в ближайшее время.
«Циклон прошел, а последствия до сих пор устраняются — подобное положение дел меня не устраивает. Поэтому сейчас за службами благоустройства установлен строгий контроль. Всем обращениям хабаровчан уделяют особое внимание. Поставил четкую задачу — как можно скорее устранить замечания», — отметил градоначальник.