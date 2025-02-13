Мэр Кравчук возмутился до сих пор не убранными улицами в Хабаровске

Кравчук дал поручение усилить работу по очистке улиц и привлечь дополнительные подрядные организации для более эффективной уборки снега. Особое внимание уделяется устранению замечаний и обращениям горожан. В соответствии с планом, работы будут продолжаться круглосуточно до полного очищения дорог. Мэр также анонсировал личную проверку наиболее проблемных участков в ближайшее время.