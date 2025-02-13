Радиостанция Судного дня передала в эфир 25 загадочных сообщений

Среди слов, прозвучавших в эфире, были такие термины, как «синопсис», «бульвар», «огрубение», «сучение», «оптошум», «елецобазаз», «штатогном», «комиссар» и «волкокран». Эти сообщения вызвали интерес и обсуждения среди радиолюбителей и исследователей, так как содержание и смысл этих слов остаются неясными.