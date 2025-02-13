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Радиостанция Судного дня передала в эфир 25 загадочных сообщений

Станция известна своим монотонным фоновым звуком, который обычно сопровождает ее трансляции.

Источник: Аргументы и факты

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Станция Судного дня», зафиксировала 25 загадочных сообщений в течение 12 февраля, пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за ее активностью.

В публикации указано, что сообщения были переданы в период с 9:09 до 17:15 по московскому времени.

Среди слов, прозвучавших в эфире, были такие термины, как «синопсис», «бульвар», «огрубение», «сучение», «оптошум», «елецобазаз», «штатогном», «комиссар» и «волкокран». Эти сообщения вызвали интерес и обсуждения среди радиолюбителей и исследователей, так как содержание и смысл этих слов остаются неясными.

УВБ-76 известна своим монотонным фоновым звуком, который обычно сопровождает ее трансляции. Станция получила свое название «Станция Судного дня» из-за предположений о том, что она является частью системы «Мертвая рука», предназначенной для обеспечения связи в случае ядерного конфликта.

Ранее сообщалось, что РФ сможет применить ядерное оружие в ответ на обычное при нападении на Белоруссию. Отмечалось, что договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства внесен на ратификацию.