В России вырос размер зарплаты для получения максимальной пенсии

Специалисты объяснили, что с начала 2025 года стоимость пенсионных баллов увеличилась на 24%. Также возросла и минимальная зарплата, необходимая для получения максимальной пенсии, которая теперь составляет около 230 тысяч рублей в месяц.
Таким образом, общий доход за год должен составлять 2 миллиона 759 тысяч рублей, чтобы накопить максимальные десять пенсионных баллов, которые можно получить за год.
При зарплате в 100 тысяч рублей в месяц работник сможет заработать чуть более четырех пенсионных баллов в 2025 году. При выходе на пенсию эти баллы будут конвертированы в рубли по формуле: количество баллов умножается на их стоимость.
В 2024 году стоимость пенсионного балла составляла 133 рубля, а в 2025 году она вырастет примерно на 10% и составит около 146 рублей. Точная сумма будет зависеть от окончательных данных Росстата о фактической инфляции за прошлый год, сообщает «Комсомольская правда».