«Организованная травля»: Лолита объяснила массовый срыв своих концертов

«Я их назвала “Группой геронтофилов”, поскольку они, молодые мужики, бегают за одной пожилой женщиной. Им совершенно плевать на мнение тех людей, которые хотят пойти на мой концерт и заплатили за билет», — пояснила певица в разговоре с URA.ru.
Артистка заявила, что не собирается сдаваться и планирует подать заявление в Следственный комитет с просьбой проверить действия этих активистов на экстремизм.
Напомним, что концерт Лолиты, который должен был пройти в Томске, отменили в последний момент. Организаторы сослались на неоплаченную аренду, хотя артистка уверена, что все обязательства были выполнены. То же самое произошло в январе с выступлениями певицы в Кемерово и Новокузнецке.