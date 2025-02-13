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«Организованная травля»: Лолита объяснила массовый срыв своих концертов

Эстрадная певица Лолита Милявская рассказала о причинах срыва очередного концерта в Томске, который должен был состояться 13 февраля. Артистка считает, что всему виной происки общественников, которые объявили артистке настоящую войну. Активисты раз за разом склоняют организаторов выступлений к отмене концертов без видимых на то причин, посетовала она.

Источник: Life.ru

«Я их назвала “Группой геронтофилов”, поскольку они, молодые мужики, бегают за одной пожилой женщиной. Им совершенно плевать на мнение тех людей, которые хотят пойти на мой концерт и заплатили за билет», — пояснила певица в разговоре с URA.ru.

Артистка заявила, что не собирается сдаваться и планирует подать заявление в Следственный комитет с просьбой проверить действия этих активистов на экстремизм.

Напомним, что концерт Лолиты, который должен был пройти в Томске, отменили в последний момент. Организаторы сослались на неоплаченную аренду, хотя артистка уверена, что все обязательства были выполнены. То же самое произошло в январе с выступлениями певицы в Кемерово и Новокузнецке.