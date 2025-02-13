«Организованная травля»: Лолита объяснила массовый срыв своих концертов

Напомним, что концерт Лолиты, который должен был пройти в Томске, отменили в последний момент. Организаторы сослались на неоплаченную аренду, хотя артистка уверена, что все обязательства были выполнены. То же самое произошло в январе с выступлениями певицы в Кемерово и Новокузнецке.