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От +7 до −14 градусов обещают в мегаполисах Казахстана в четверг

В четверг, 13 февраля, в Астане и Шымкенте обещают пасмурную погоду, а в Алматы — небольшую облачность. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сейчас в Ричмонде: +1° 3 м/с 100% 761 мм рт. ст. +2°
Источник: Nur.kz

Сегодня в Алматы обещают небольшую облачность, осадков не ожидается. Температура днем поднимется до 0 градусов, а ночью опустится до −5 градусов. Скорость ветра составит 1,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем термометры покажут до −5 градусов, ночью температура снизится до −14 градусов. Скорость ветра — 11,0 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже будет пасмурно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 7 градусов, ночью опустятся до −1 градуса. Скорость ветра будет на уровне 3,4 м/с.