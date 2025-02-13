От +7 до −14 градусов обещают в мегаполисах Казахстана в четверг

Сегодня в Алматы обещают небольшую облачность, осадков не ожидается. Температура днем поднимется до 0 градусов, а ночью опустится до −5 градусов. Скорость ветра составит 1,8 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем термометры покажут до −5 градусов, ночью температура снизится до −14 градусов. Скорость ветра — 11,0 м/с.
В Шымкенте сегодня тоже будет пасмурно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 7 градусов, ночью опустятся до −1 градуса. Скорость ветра будет на уровне 3,4 м/с.