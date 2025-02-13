Количество киберпреступлений увеличилось на 13% в Иркутской области в 2024

Среди самых распространенных схем обмана — инвестирование (так с начала 2025 аферисты похитили более 40 миллионов), а также звонок от полицейских и следователей (с начала года — более 15 миллионов). Всего с начала 2025 аферисты похитили 100 миллионов рублей, жертвами стал 161 житель области.