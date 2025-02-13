Количество киберпреступлений увеличилось на 13% в Иркутской области в 2024

Количество киберпреступлений увеличилось в Иркутской области на 13% в 2024 году (прим. ред. — если сравнивать с показателями 2023). А в январе этого года — на 30%. Как стало известно КП-Иркутск, каждое третье преступление в регионе связано с телефонным мошенничеством.
Среди самых распространенных схем обмана — инвестирование (так с начала 2025 аферисты похитили более 40 миллионов), а также звонок от полицейских и следователей (с начала года — более 15 миллионов). Всего с начала 2025 аферисты похитили 100 миллионов рублей, жертвами стал 161 житель области.
Если брать статистику по всей стране, то в третьем квартале 2024 специалисты банков выявили 350 тысяч мошеннических операций на сумму более девяти миллиардов рублей. Удалось предотвратить 16 миллионов операций на пять триллионов рублей, отметим, что это в 2,5 раза больше, чем в 2023.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что знакомство с красавицей в соцсетях обернулось для вахтовика многомиллионными потерями.