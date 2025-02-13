Владивосток объявил аукцион на создание сквера с качелями на Борисенко

Сквер расположен вблизи Приморского колледжа энергетики, что делает его значимым общественным пространством для студентов и местных жителей. В 2024 году в рамках той же федеральной программы во Владивостоке уже обновили парки на Ватутина, 26 и Кирова, 116, а также благоустроили сквер в районе Жигура, 2−6.