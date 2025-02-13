Владивосток объявил аукцион на создание сквера с качелями на Борисенко

Администрация Владивостока объявила открытый электронный аукцион на благоустройство сквера по адресу Борисенко, 102. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы пройдут в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», а подрядчик определится до 19 февраля.
Проект предусматривает создание многофункциональной площадки, студенческого мини-сквера, детской игровой зоны и пешеходной тропы с качелями. Особое внимание уделят модернизации существующих транзитных путей, которыми жители пользуются для доступа к остановкам и магазинам. Дополнительно восстановят арт-объект — стелу с названием микрорайона.
По словам заместителя директора МКУ «Зелёный Владивосток» Анастасии Лакида, концепция разработана с учётом пожеланий горожан, выраженных во время рейтингового голосования 2024 года. Она подчеркнула, что ключевыми задачами станут организация удобных пешеходных маршрутов и создание зон отдыха при максимальном сохранении зелёных насаждений. На территории проведут только необходимую санитарную обработку деревьев, а ландшафт дополнят новыми посадками: клёнами, пихтами, рябинами, сиренью и декоративными кустарниками.
Сквер расположен вблизи Приморского колледжа энергетики, что делает его значимым общественным пространством для студентов и местных жителей. В 2024 году в рамках той же федеральной программы во Владивостоке уже обновили парки на Ватутина, 26 и Кирова, 116, а также благоустроили сквер в районе Жигура, 2−6.