Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между РФ и США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между лидарами Российской Федерации и Соединённых Штатов.
Он выразил надежду, что мир будет продолжать «движение» к многополярному устройству.
«Президент России, наш старший брат Владимир Путин, беседовал с президентом США, и они говорили о мире и новых отношениях… Из Венесуэлы я приветствую беседу между президентом Путиным и президентом Трампом и надеюсь, что мир продолжит движение в сторону многоцентричности, многополярности, где уважаются культура, самобытность и право на существование всех народов Юга, нашего народа», — сказал Мадуро.
Заявление прозвучало в эфире телеканала Telesur.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Путин и Трамп договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию украинского конфликта. Президент США заявил, что обсудил с Путиным необходимость завершения боевых действий.