С потолка текла вода: в школе № 49 рассказали, как обстоят дела с текущей крышей

В социальных сетях второй день гуляет фотография одного из кабинетов школы № 49, где в рядок выстроены ведра, чтобы собирать воду, капающую с потолка. В кадре также видно рюкзаки и школьников за партами — очевидно, дело происходит на уроке.
Пост, само собой, собрал много негативных реакций. Еще бы, с таким-то заголовком: «В Хабаровске топит школу». Однако беспокоиться не о чем: протечку уже устранили, дети учатся в сухих кабинетах.
— Крыша стала немного подтекать с воскресенья на понедельник, — рассказала «КП»-Хабаровск директор школы № 49 Алена Павлова. — Когда вернулись с выходных, сразу увидели проблему и приступили к очистке крыши от снега и сосулек. На сегодняшний день протечек нигде нет, классы не топит, учителя спокойно работают, дети учатся.