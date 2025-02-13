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С потолка текла вода: в школе № 49 рассказали, как обстоят дела с текущей крышей

Текущую крышу починили в хабаровской школе № 49.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях второй день гуляет фотография одного из кабинетов школы № 49, где в рядок выстроены ведра, чтобы собирать воду, капающую с потолка. В кадре также видно рюкзаки и школьников за партами — очевидно, дело происходит на уроке.

Пост, само собой, собрал много негативных реакций. Еще бы, с таким-то заголовком: «В Хабаровске топит школу». Однако беспокоиться не о чем: протечку уже устранили, дети учатся в сухих кабинетах.

— Крыша стала немного подтекать с воскресенья на понедельник, — рассказала «КП»-Хабаровск директор школы № 49 Алена Павлова. — Когда вернулись с выходных, сразу увидели проблему и приступили к очистке крыши от снега и сосулек. На сегодняшний день протечек нигде нет, классы не топит, учителя спокойно работают, дети учатся.

ЖКХ