Глава SHOT ПРОВЕРКИ озвучил топ нарушений в сфере общепита на F&B Safety Forum

Выступление Антона Старкова вызвало оживлённую дискуссию. Представители ресторанного бизнеса отметили, что основная проблема — нехватка персонала, из-за чего соблюдать стандарты безопасности становится сложнее. Однако Старков возразил, что это не проблема потребителей, и гостей не должен волновать кадровый голод заведения. И только открытый диалог между журналистами, бизнесом и потребителями поможет добиться реальных изменений в индустрии.