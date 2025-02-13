Трамп: Путин хочет разрешения украинского конфликта на постоянной основе

Американский лидер Дональд Трамп назвал вероятным перемирие, кроме того, он отметил, что услышал от президента Российский Федерации Владимира Путина о необходимости разрешения ситуации на Украине на постоянной основе.
«Он не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжились бои через шесть месяцев. Я упомянул о перемирии, чтобы убийства прекратились. Думаю, в какой-то момент мы придём к перемирию», — заявил Трамп.
Заявление прозвучало в ходе выступления Трампа в Белом доме.
Президент Соединённых Штатов добавил, что российский лидер хочет мира «сейчас». По утверждению Трампа, Путин он «не хотел его с Байденом», ранее возглавлявшим США.
Напомним, Путин и Трамп провели долгий телефонный разговор. Они договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию украинского конфликта.
Президент Соединённых Штатов заявил, что обсудил с Путиным необходимость завершения боевых действий.