Депутат Колунов призвал дать скидку 50% на оплату ЖКУ для многодетных

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил о необходимости введения единого федерального подхода к льготам для многодетных семей в сфере жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает РИА Новости.
Депутат предложил установить 50-процентную скидку на оплату ЖКХ и такую же компенсацию на взносы за капитальный ремонт по всей стране. В настоящее время многодетные семьи могут рассчитывать на минимальную скидку в 30%, однако регионы имеют возможность увеличивать этот процент, что приводит к значительным различиям в льготах в разных субъектах федерации.
Колунов отметил, что в некоторых регионах, таких как Москва и Вологодская область, уже реализованы 50-процентные компенсации на взносы за капремонт, в то время как в других местах льготы остаются минимальными. Он считает, что единый подход позволит устранить эти несоответствия и обеспечить равные условия для многодетных семей по всей России. По его мнению, такая инициатива не только поддержит семьи, но и может способствовать улучшению демографической ситуации в стране.
Кроме того, депутат подчеркнул важность установления правил, которые предотвратят возможные злоупотребления. Скидка на ЖКУ должна действовать только по месту прописки семьи, что исключит возможность оформления льгот на несколько объектов недвижимости. Колунов предложил также рассмотреть возможность дифференцированной шкалы скидок, зависящей от количества детей в семье, что позволит более справедливо распределять бюджетные средства. Эта практика уже применяется в Санкт-Петербурге, что подтверждает ее эффективность.
Ранее правительство РФ получило предложение ввести в стране прогрессивный размер материнского капитала, а также предусмотреть льготные кредиты на покупку машин для многодетных семей.