Во Владивостоке стартовала реконструкция Минного городка

Известно, что из государственного бюджета на эти цели в конце 2024 года уже направлено более 476 миллионов рублей, а в общей сложности масштабный проект может обойтись в 5,5 миллиарда. Все работы планируют завершить к 2027-му. Отвечать за реализацию будет специально созданное ООО «Парк Владивосток».
Концепция предусматривает обустройство в парке гастропроменада, семейных, детских и экстремальных аттракционов, зон отдыха. Предполагается большое количество пешеходных дорожек с озеленением, строительство мостов, парящей тропы, спортивных площадок.
Особенностью парка станет «хранитель туманов», который расположится на главной площади. Это уникальное инженерное сооружение будет копить воду в июне и июле, чтобы после охлаждать территорию в жарком августе.
К реализации проекта активно подключилось правительство Приморья и полпредство президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
— За последние годы парк потерял основную функциональность, что, как мы считаем, и коллеги из федерального центра нас в этом поддержали, недопустимо для столицы Дальнего Востока. Это и мотивировало нас принять решение о создании современного, многофункционального пространства, — отметила первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина.
Кстати, реконструкция парка — часть мастер-плана развития Владивостока до 2030 года. Так что теперь никаких препон, которые помешали бы реализовать проект обновления Минного городка, кажется, больше нет.
Напомним, концепцию обустройства парка представило архитектурное бюро из Владивостока еще в 2019 году. Ребята очень постарались. Но на реализацию их идей было нужно «всего ничего» — два миллиарда рублей. Однако на дворе были уже другие времена. Страна динамично поворачивалась на Восток, а во Владивостоке появилась площадка для реализации и более масштабных проектов — Восточный экономический форум.
В итоге к ВЭФ-2021 года было подготовлено и подписано концессионное соглашение между мэрией города, Минвостокразвития, ВЭБ.РФ и «ИнфраВЭБ». Администрация Владивостока даже приступила к подготовительным работам. Но дело опять застопорилось.
Уже в 2023 году на очередном ВЭФ к вышеназванному проекту подключились новые игроки — ДОМ.РФ, «ФСК-Регион» и «Медиа Групп». Но и тут на первом этапе появились помехи, соглашение также пришлось переписывать.
— Наша основная задача — сделать парк привлекательным, чтобы его посещали горожане и туристы. Убежден, что после благоустройства здесь будет очень много гостей, поскольку людям станет комфортно и интересно отдыхать, — подчеркнул глава дальневосточной столицы Константин Шестаков.
К слову, о том, что в столице Приморского края существует место отдыха с необычным названием «Минный городок», в России широко стало известно благодаря юмористу Михаилу Задорнову, который часто бывал во Владивостоке с гастролями и как-то услышал этот местный оксюморон. Его Задорнов включил в свою программу и, разъезжая по стране, часто на сцене задавался вопросом: «Каково это — отдыхать в Минном городке? А вот владивостокцам нравится».
Название месту дал минно-артиллеристский арсенал, который появился здесь еще в первые десятилетия существования города. В 1880-х годах долину речки Буяковки облюбовали военные, которые и начали строительство складов и мастерских. В работах участвовали лучшие инженеры Российской империи. Был построен не только минный городок из десятков основательных сооружений, но и каменный подземный водосток, обустроены три искусственных озера для сбора воды, которой пользовались для своих нужд не только военные, но и порт, госпиталь, суда, стоящие в бухте Золотой Рог.
Все это хозяйство верой и правдой служило военным вплоть до 60-х годов XX века. Потом военморы ушли, оставив городу участок площадью более 37 тысяч квадратных метров. Казалось бы, бери такой подарок судьбы и застраивай, тем более что тогда на развитие города денег не жалели — с легкой руки генсека Никиты Хрущева было принято решение сделать из столицы Приморья второй Сан-Франциско. Появилась программа строительства Большого Владивостока. Но город развивался, а Минный городок оставался фактически нетронутым, зарастая и медленно разрушаясь. Тогда впервые горожане заговорили о «заговоренности» этого места.
Тем не менее мифическое заклятье с парка впервые сняли сами горожане. В самый канун перестройки в 1985-м к 125-летию города владивостокцы организовались и методом народной стройки обустроили здесь парк. По принципу «с миру по нитке» удалось не только облагородить территорию, но и построить различные аттракционы и даже открыть детский кинотеатр «Буратино». Парк стал любимым местом отдыха жителей и гостей города.
Ну, а дальше, в 1990-е, Минный городок не просто оказался заброшен, но стал местом бандитских разборок. Поэтому власти стали искать варианты, как привести эту довольно большую территорию в порядок.
Это оказалось не так-то просто. Выяснилось, что участок муниципалитету не принадлежит. Местные власти начали затяжную борьбу как за землю, так и за исторические объекты, которые чудесным образом оказались приватизированы и не единожды перепроданы. Последние залпы «юридической войны» за Минный городок прозвучали в 2024 году, когда прокуратура окончательно расставила все по своим законным местам. Теперь парк можно обустраивать, не опасаясь, что завтра из его зарослей «выскочит» неожиданный собственник.