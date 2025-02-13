Во Владивостоке стартовала реконструкция Минного городка

Название месту дал минно-артиллеристский арсенал, который появился здесь еще в первые десятилетия существования города. В 1880-х годах долину речки Буяковки облюбовали военные, которые и начали строительство складов и мастерских. В работах участвовали лучшие инженеры Российской империи. Был построен не только минный городок из десятков основательных сооружений, но и каменный подземный водосток, обустроены три искусственных озера для сбора воды, которой пользовались для своих нужд не только военные, но и порт, госпиталь, суда, стоящие в бухте Золотой Рог.