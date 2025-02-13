Снег ожидается в четверг на Южном Урале

Температура воздуха днем составит от −2 до −7 градусов. Ветер западный 3−8 метров в секунду.
В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от −2 до −4 градусов. Ветер западный 3−8 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 13 февраля, у Афанасия, Виктора, Ивана, Ильи, Никиты, Никифора.
Между прочим, 13 февраля 2025 года отмечают день Никиты-пожарника. Согласно народным приметам, сегодня нельзя играть с огнем. Тому, кто проигнорирует данный запрет, остаток лет предстоит провести в бедности и одиночестве.