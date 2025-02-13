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Снег ожидается в четверг на Южном Урале

В четверг, 13 февраля, в Челябинской области будет переменная облачность, местами небольшой снег.

Сейчас в Ричмонде: +1° 3 м/с 100% 761 мм рт. ст. +2°
Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха днем составит от −2 до −7 градусов. Ветер западный 3−8 метров в секунду.

В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от −2 до −4 градусов. Ветер западный 3−8 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 13 февраля, у Афанасия, Виктора, Ивана, Ильи, Никиты, Никифора.

Между прочим, 13 февраля 2025 года отмечают день Никиты-пожарника. Согласно народным приметам, сегодня нельзя играть с огнем. Тому, кто проигнорирует данный запрет, остаток лет предстоит провести в бедности и одиночестве.