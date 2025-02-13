Спрятали среди мусора: полицейские спасли умирающих от холода щенков

Малыши едва не погибли — они дрожали от холода и ждали, когда их заберут в теплый дом и накормят. Полицейские не могли бросить их на произвол судьбы, поэтому забрали в отдел — обогрели, напоили молоком и окружили заботой. Тогда хвостатые начали чувствовать себя гораздо лучше!