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Спрятали среди мусора: полицейские спасли умирающих от холода щенков

Полицейские спасли щенков из мусорного контейнера в Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителей поселка Новонукутского напугал подозрительный шум в мусорном контейнере. Они не рискнули узнать, что издает странные звуки, поэтому обратились за помощью. А прибывшие на место полицейские нашли там … щенят.

— В картонной коробке, припрятанной среди мусора, лежали несколько брошенных на морозе крошечных песиков, — рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области.

Малыши едва не погибли — они дрожали от холода и ждали, когда их заберут в теплый дом и накормят. Полицейские не могли бросить их на произвол судьбы, поэтому забрали в отдел — обогрели, напоили молоком и окружили заботой. Тогда хвостатые начали чувствовать себя гораздо лучше!

Кто выкинул щенков — неизвестно. Однако крохи больше не вернутся на улицу — почти каждый из них нашел любящих хозяев.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что двум овчаркам нашли дом после смерти их хозяина в Иркутске.