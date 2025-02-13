Омские экспортеры смогут получить займы по пониженной ставке

Региональный фонд микрофинансирования субъектов малого предпринимательства изменил условия предоставления займов по программе «Экспортер». Теперь их возможно получить по пониженной ставке в 1%, ранее процентная ставка составляла 5%.
На получение займа могут претендовать малые и средние предприниматели, работающие в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности и планирующие выходить на зарубежные рынки или расширять география продаж. Как дополнил управляющий Омским фондом микрофинансирования Игорь Клюев, важным условием предоставления однопроцентного займа является осуществление заемщиком поставки первой партии продукции по заключенному экспортному контракту.
Максимальный размер кредита составляет пять млн рублей, микрозайм предоставляется не более чем на 36 месяцев.
Фонд входит в структуру поддержки предпринимательства регионального минэкономразвития.