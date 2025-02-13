Омские экспортеры смогут получить займы по пониженной ставке

На получение займа могут претендовать малые и средние предприниматели, работающие в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности и планирующие выходить на зарубежные рынки или расширять география продаж. Как дополнил управляющий Омским фондом микрофинансирования Игорь Клюев, важным условием предоставления однопроцентного займа является осуществление заемщиком поставки первой партии продукции по заключенному экспортному контракту.