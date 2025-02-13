Врач рассказал о влиянии мощных магнитных бурь на здоровье детей

«Нервная система маленьких детей только развивается, поэтому они могут быть чувствительными к резким изменениям погоды, колебаниям атмосферного давления и магнитным бурям», — объяснил врач.
По его словам, в такие периоды малыши могут становиться капризными, легко раздражаться, часто плакать или страдать от бессонницы и плохого аппетита. Это особенно выражено у детей с психическими расстройствами, такими как аутизм, синдром дефицита внимания или шизофрения. Самолечение в таких случаях может навредить ребёнку, и при первых же симптомах нужно обращаться к врачу, подытожил Тарасов.
Напомним, что Центральная Россия в феврале попала под «барометрический удар». Люди стали чаще терять сознание, вызывать скорые и жаловаться на головные боли. В эпицентре «катаклизма» оказались Москва, Подмосковье, Петербург, Калужская и Владимирская области.