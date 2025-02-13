Врач рассказал о влиянии мощных магнитных бурь на здоровье детей

По его словам, в такие периоды малыши могут становиться капризными, легко раздражаться, часто плакать или страдать от бессонницы и плохого аппетита. Это особенно выражено у детей с психическими расстройствами, такими как аутизм, синдром дефицита внимания или шизофрения. Самолечение в таких случаях может навредить ребёнку, и при первых же симптомах нужно обращаться к врачу, подытожил Тарасов.