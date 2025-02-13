Красноярская ГЭС включит архитектурную подсветку ко Дню всех влюбленных

В честь Дня святого Валентина Красноярская ГЭС организует флешмоб для всех желающих. С 14 по 16 февраля участники могут посетить смотровую площадку ГЭС и сделать там красивые фотографии или записать видеопризнание в любви на фоне плотины. Самым решительным предлагают на фоне ГЭС делать предложение руки и сердца, пишут в соцсетях станции.