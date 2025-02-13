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Красноярская ГЭС включит архитектурную подсветку ко Дню всех влюбленных

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На праздник сотрудники станции придумали флешмоб.

Источник: НИА Красноярск

В честь Дня святого Валентина Красноярская ГЭС организует флешмоб для всех желающих. С 14 по 16 февраля участники могут посетить смотровую площадку ГЭС и сделать там красивые фотографии или записать видеопризнание в любви на фоне плотины. Самым решительным предлагают на фоне ГЭС делать предложение руки и сердца, пишут в соцсетях станции.

Для того чтобы сделать кадры более яркими и запоминающимися, ГЭС включит архитектурную подсветку на все выходные. Фотографии и видео, сделанные участниками флешмоба, просят выкладывать в социальные сети, используя хэштег #ЭНЕРГИЯЛЮБВИ.

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