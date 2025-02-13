Без вести пропавшую женщину нашли в аэропорту Алматы

10 февраля во время патрулирования здания аэропорта стражи порядка обратили внимание на пожилую женщину, внешность которой соответствовала приметам, указанным в ранее поступившей ориентировке из Управления полиции Турксибского района Алматы.
Проверка подтвердила, что это разыскиваемая 67-летняя гражданка, которая покинула свой дом накануне, 10 февраля. Родственники ждали ее до вечера, но она не вернулась, и они обратились в полицию.
После установления личности Рубан Л. В. была передана инициатору розыска для дальнейшего выяснения обстоятельств ее исчезновения и оказания необходимой помощи.