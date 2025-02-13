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Без вести пропавшую женщину нашли в аэропорту Алматы

Сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы установили местонахождение без вести пропавшей гражданки Людмилы Рубан, сообщает Zakon.kz.

10 февраля во время патрулирования здания аэропорта стражи порядка обратили внимание на пожилую женщину, внешность которой соответствовала приметам, указанным в ранее поступившей ориентировке из Управления полиции Турксибского района Алматы.

Проверка подтвердила, что это разыскиваемая 67-летняя гражданка, которая покинула свой дом накануне, 10 февраля. Родственники ждали ее до вечера, но она не вернулась, и они обратились в полицию.

После установления личности Рубан Л. В. была передана инициатору розыска для дальнейшего выяснения обстоятельств ее исчезновения и оказания необходимой помощи.