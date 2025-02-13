Экономист Проданова: Курс доллара вырастет до 107 рублей уже к весне

По мнению эксперта, покупать доллары сейчас имеет смысл только в том случае, если они понадобятся в ближайшие месяцы, например, для поездки за границу. В остальных случаях лучше хранить деньги в рублях. Кроме того, Проданова предостерегла от попыток заработать на колебаниях курса, объяснив, что комиссии и курсовые разницы могут «съесть» всю прибыль. Даже если курс доллара к осени достигнет 106 рублей, то на выходе получатся всё те же 106 тысяч рублей, которые можно получить, положив 96 тысяч рублей на депозит, подытожила экономист.