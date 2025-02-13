Спецпосланник Трампа Келлог посетит ФРГ, Бельгию и Украину

Спецпосланник президента Соединённых Штатов по Украине Кит Келлог отправится в Германию, Бельгию, а также на Украину, говорится в сообщении Госдепа США.
Поездка Келлога состоится в период с 13 по 22 февраля.
«Келлог посетит Германию, Бельгию и Украину 13−22 февраля», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.
По данным Bloomberg, Келлог не намерен посещать российскую столицу в ходе своей предстоящей поездки по Европе.
Напомним, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели долгую телефонную беседу. Они договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее Трамп заявил, что от Путина о необходимости разрешения ситуации на Украине на постоянной основе.