В Омске готовятся отключить отопление

Стало известно о сроках отключения отопления в Омске. Об этом вчера, 12 февраля, во время прямой линии в редакции «Вечернего Омска» рассказал директор АО «Тепловая компания» Владимир Дмитриев. Он заявил, что основной период отопительного сезона уже пройден.