В Омске готовятся отключить отопление

Стало известно о сроках отключения отопления в Омске. Об этом вчера, 12 февраля, во время прямой линии в редакции «Вечернего Омска» рассказал директор АО «Тепловая компания» Владимир Дмитриев. Он заявил, что основной период отопительного сезона уже пройден.
«Отопительный сезон завершается после того, как подписывается соответствующее распоряжение администрации города. Решения зависят от среднесуточной температуры воздуха. Обычно отопление отключается либо в конце апреля, либо в начале мая», — рассказал он.
При этом отопление отключается постепенно, обычно на летний период предприятие полностью переходит в течение нескольких дней.
Ранее мы писали, что АО «Тепловая компания» успешно прошла отбор на участие в федеральной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В течение трех лет планируется заменить не менее 80 км сетей. Компания на сто процентов принадлежит муниципалитету.