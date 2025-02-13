Выезд из Астаны временно закрыли

Сообщается, что сегодня, 13 февраля, в 07:00 в связи ухудшением погодных условий в Акмолинской области закрыто движение на участке автодороги «Астана-Петропавловск» км 18−232 (Астана — Щучинск).
Как добавили в «КазАвтоЖол», дорогу могут открыть к 17:00. В связи с ухудшением погодных условий МЧС рекомендует соблюдать меры безопасности:
- Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.
- Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения на автодорогах.