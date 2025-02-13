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Красноярский ХК «Сокол» одолел «Зауралье» в буллитной серии

Красноярский хоккейный «Сокол» победил «Зауралье» на домашнем льду.

Источник: Соцсети

12 февраля красноярский «Сокол» на домашнем льду «Платинум Арены» одолел курганское «Зауралье» в буллитной серии. Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата ВХЛ и завершилась со счетом 1:0.

Победную шайбу в ворота гостей забросил Иван Волгин. Таким образом, сейчас наша команда находится на 28-й строчке турнирной таблицы.

— Наверное, лучший наш период — это третий. Создали достаточно большое количество голевых моментов. Жалко, что никак с игры не можем отличиться. Но, опять же, матчи «на ноль» — это тоже плюс. И защитникам, и вратарю, и нападающим в плане оборонительных действий, — говорит Лев Бердичевский, главный тренер «Сокола».

Уже 14 февраля красноярцы сыграют против «Омских Крыльев».

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