Красноярский ХК «Сокол» одолел «Зауралье» в буллитной серии

12 февраля красноярский «Сокол» на домашнем льду «Платинум Арены» одолел курганское «Зауралье» в буллитной серии. Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата ВХЛ и завершилась со счетом 1:0.
Победную шайбу в ворота гостей забросил Иван Волгин. Таким образом, сейчас наша команда находится на 28-й строчке турнирной таблицы.
— Наверное, лучший наш период — это третий. Создали достаточно большое количество голевых моментов. Жалко, что никак с игры не можем отличиться. Но, опять же, матчи «на ноль» — это тоже плюс. И защитникам, и вратарю, и нападающим в плане оборонительных действий, — говорит Лев Бердичевский, главный тренер «Сокола».
Уже 14 февраля красноярцы сыграют против «Омских Крыльев».
Ранее мы писали, что на катке у краевой филармонии пройдет Всероссийский зимний фестиваль Ильи Авербуха Winter Fest.