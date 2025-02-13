Красноярский ХК «Сокол» одолел «Зауралье» в буллитной серии

— Наверное, лучший наш период — это третий. Создали достаточно большое количество голевых моментов. Жалко, что никак с игры не можем отличиться. Но, опять же, матчи «на ноль» — это тоже плюс. И защитникам, и вратарю, и нападающим в плане оборонительных действий, — говорит Лев Бердичевский, главный тренер «Сокола».