Штурмовики четыре дня строили переправу под огнем ВСУ для прорыва в Зоряном

Все существующие переправы через реку были заранее уничтожены украинскими боевиками, что усложняло задачу штурмовиков. Чтобы избежать долгого пешего перехода с боеприпасами и провизией, командование приняло решение о восстановлении дороги и быстром продвижении на машинах. Восстановление переправы заняло несколько суток, в течение которых российские силы подвергались постоянным атакам.