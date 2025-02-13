В Башкирии назвали численность экономически активного населения.

По данным выборочного обследования Башстата, численность рабочей силы в Башкирии в возрасте 15 лет и старше в сентябре-ноябре прошлого года составила 1,952 млн человек. Из них около 1,921 млн человек, или 98,4% рабочей силы классифицировались как занятые экономической деятельностью. Еще 31,4 тысячи жителей республики (1,6%) — как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).