В Башкирии назвали численность экономически активного населения.

По данным выборочного обследования Башстата, численность рабочей силы в Башкирии в возрасте 15 лет и старше в сентябре-ноябре прошлого года составила 1,952 млн человек. Из них около 1,921 млн человек, или 98,4% рабочей силы классифицировались как занятые экономической деятельностью. Еще 31,4 тысячи жителей республики (1,6%) — как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).
Как ранее сообщал Башинформ со ссылкой на Башстат, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Башкирии за январь — ноябрь 2024 года превысила 65 325 рублей. Это на 17,6 процента больше, чем за 11 месяцев 2023 года.
В ноябре прошлого года средняя заработная плата достигла в регионе 67 365 рублей. Это на 15,9 процента больше, чем в ноябре 2023-го. При этом реальная начисленная зарплата увеличилась на 9 и 7,1 процента соответственно.