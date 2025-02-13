Мэрия Владивостока ищет водителя, сломавшего светофор негабаритным грузом

Вместе с обрывом кабеля на одной стороне дороги повредились крепления светофора, он упал на землю. Скорее всего, водитель перевозил негабаритный груз, раз смог он повредить светофор, висевший на высоте 5,6 метров. Авария произошла ориентировочно в 16:00. Водитель с места инцидента скрылся.
Центр организации дорожного движения Владивостока просит очевидцев происшествия и владельцев автомобильных видеорегистраторов, запечатлевших момент обрыва кабеля, обратиться в ЦОДД по любым доступным каналам связи, например, по электронной почте tsodd@vlc.ru.
Шофёру, испортившему городское имущество, грозит лишение водительских прав за оставление места ДТП, а также санкции за провоз негабаритного груза без соответствующего сопровождения.
Ранее был повреждён светофор на перекрёстке Океанского проспекта и улицы Семёновской: загорелась проводка уличного освещения, пострадали и линии, питающие объект регулирования дорожного движения. Восстановительные работы уже завершены, светофор работает в штатном режиме. В ближайшее время будут отремонтированы неработающие пешеходные светофоры на перекрёстке Океанского проспекта и улицы Фонтанной. Сейчас пешеходам приходится ориентироваться на звуковой сигнал, оповещающий о начале фазы перехода.