Мэрия Владивостока ищет водителя, сломавшего светофор негабаритным грузом

Ранее был повреждён светофор на перекрёстке Океанского проспекта и улицы Семёновской: загорелась проводка уличного освещения, пострадали и линии, питающие объект регулирования дорожного движения. Восстановительные работы уже завершены, светофор работает в штатном режиме. В ближайшее время будут отремонтированы неработающие пешеходные светофоры на перекрёстке Океанского проспекта и улицы Фонтанной. Сейчас пешеходам приходится ориентироваться на звуковой сигнал, оповещающий о начале фазы перехода.