Уилкерсон: разговор Путина и Трампа может привести к миру на Украине

«Трамп обещал, что положит конец военным действиям на Украине или, по меньшей мере, их поддержке американской стороной, и что он быстро будет действовать таким образом после инаугурации. Кажется, что его разговор с российским президентом Путиным выводит это обещание на быстрое выполнение», — цитирует его слова ТАСС.