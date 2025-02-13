В Башкирию вернутся снег и морозы

В ближайшие дни в Башкирии будет идти снег и похолодает до −18°. По прогнозам синоптиков Башгидромета, на дорогах обещают гололед.
В четверг, 13 февраля, местами пойдет небольшой снег, днем образуется гололед. Температура воздуха днем составит −4,-9°.
В пятницу, 14 февраля, характер погоды не изменится. Ночью столбик термометра опустится до −8,-13°, при прояснениях будет −18°. Днем потеплеет −3,-8°.
В субботу, 15 февраля, снег продолжится. На юге будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит −8,-13°, днем −3,-8°.