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В Башкирию вернутся снег и морозы

Синоптики прогнозируют гололед и порывистый ветер.

Сейчас в Ричмонде: +1° 3 м/с 100% 761 мм рт. ст. +2°
Источник: РИА "Новости"

В ближайшие дни в Башкирии будет идти снег и похолодает до −18°. По прогнозам синоптиков Башгидромета, на дорогах обещают гололед.

В четверг, 13 февраля, местами пойдет небольшой снег, днем образуется гололед. Температура воздуха днем составит −4,-9°.

В пятницу, 14 февраля, характер погоды не изменится. Ночью столбик термометра опустится до −8,-13°, при прояснениях будет −18°. Днем потеплеет −3,-8°.

В субботу, 15 февраля, снег продолжится. На юге будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит −8,-13°, днем −3,-8°.