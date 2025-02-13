Симферопольский зоопарк просит не кормить животных

В зоопарке пояснили, что бесконтрольное кормление диких и прирученных животных может привести к серьезным последствиям для их здоровья. Каждый питомец имеет свой индивидуальный рацион, разработанный специалистами с учетом его видовых особенностей и потребностей. Внепланированное питание может вызвать расстройство пищеварения, аллергические реакции, а в худшем случае — смерть животного, пишет сайта мэрии.