В Минздраве объяснили огромные очереди в омских аптеках

По информации, предоставленной «Омским лекарством», многие востребованные препараты они смогли закупить и развезти по аптекам буквально вчера. В связи с этим в некоторых филиалах аптечной сети наблюдаются очереди — фармацевты обзвонили тех пациентов, что ожидали эти лекарства, и попросили прийти за ними", — заявили в региональном Минздраве.