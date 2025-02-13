В Минздраве объяснили огромные очереди в омских аптеках

В Министерстве здравоохранения Омской области отреагировали на пост, объяснив причину очередей, отметив, что специалисты работают практически круглосуточно, чтобы наладить ситуацию с поставками лекарств.
«Здравствуйте, приносим жителям Омской области, не получившим вовремя лекарственные препараты по льготным рецептам, свои извинения за допущенные перебои в поставках. Специалисты фармацевтического управления Минздрава работают практически в круглосуточном режиме, чтобы исправить ситуацию с торгами и закупками на склады аптек “Омского лекарства”.
По информации, предоставленной «Омским лекарством», многие востребованные препараты они смогли закупить и развезти по аптекам буквально вчера. В связи с этим в некоторых филиалах аптечной сети наблюдаются очереди — фармацевты обзвонили тех пациентов, что ожидали эти лекарства, и попросили прийти за ними", — заявили в региональном Минздраве.
В ведомстве добавили, что на оперативном совещании с участием руководителей всех лечебных учреждений до них была доведена информация о необходимости оперативно выдавать льготные рецепты пациентам.