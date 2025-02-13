Заболеваемость сальмонеллёзом в Пермском крае выросла на 28%

За 2024 год в Пермском крае на 28% выросла заболеваемость сальмонеллёзом по сравнению с 2023 годом, сообщает Роспотребнадзор.
Болеет в основном городское население — 82,2% от всего числа заболевших сальмонеллёзом. В ведомстве отмечают, что ежегодно бывают вспышки заболеваемости из-за предприятий общественного питания, которые готовят с нарушениями.
При этом наиболее громкие случаи за последнее время — массовые отравления готовыми салатами в сети пекарен «Хлебница» в Перми и шаурмой в кунгурском кафе — произошли уже в 2025 году, так что в годовую статистику не вошли.
В связи с ростом заболеваемости Роспотребнадзор особое внимание уделяет профилактике и работе с предприятиями общественного питания, а также птицефабриками на территории региона.