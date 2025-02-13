В Благовещенске мужчина устроил дебош в больнице, а потом напал на полицейских

В Башкирии Благовещенский районный суд вынес приговор мужчине за нападение на представителей власти. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
В минувшем сентябре пьяный мужчина нецензурно выражался в приемном отделении районной больницы, чем вынудил сотрудников учреждения вызвать полицию. Не желая исполнять законные требования прекратить нарушать общественный порядок, подсудимый ударил стражей закона.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти». Он признал вину. Известно, что ранее он был судим за аналогичное преступление. Благовещенский районный суд назначил ему четыре года колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
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