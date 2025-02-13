В Благовещенске мужчина устроил дебош в больнице, а потом напал на полицейских

На мужчину завели уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти». Он признал вину. Известно, что ранее он был судим за аналогичное преступление. Благовещенский районный суд назначил ему четыре года колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.