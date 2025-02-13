Омскстат опубликовал новые данные о стоимости продуктового набора

В 2024 году в Омской области минимальный набор продуктов питания вырос на 19% по сравнению с предыдущим годом. Больше всего выросли цены на молоко, масло, хлеб, капусту и икру.
Продовольственные товары подорожали на 10,3%, непродовольственные — на 5,7%.
По данным омских статистиков, стоимость продуктовой корзины к концу 2024 года составила 6080,44 рубля. С начала года рост составил на 19,0%. Набор включает 33 продукта.
Ранее мы публиковали данные Банка России о годовой инфляции в Омской области. К концу прошлого года она ускорилась и в декабре составила 9,8%.