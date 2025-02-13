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Омскстат опубликовал новые данные о стоимости продуктового набора

За год минимальный набор продуктов в Омской области подорожал на 19%.

Источник: Аргументы и факты

В 2024 году в Омской области минимальный набор продуктов питания вырос на 19% по сравнению с предыдущим годом. Больше всего выросли цены на молоко, масло, хлеб, капусту и икру.

Продовольственные товары подорожали на 10,3%, непродовольственные — на 5,7%.

По данным омских статистиков, стоимость продуктовой корзины к концу 2024 года составила 6080,44 рубля. С начала года рост составил на 19,0%. Набор включает 33 продукта.

Ранее мы публиковали данные Банка России о годовой инфляции в Омской области. К концу прошлого года она ускорилась и в декабре составила 9,8%.