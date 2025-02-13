В Крыму представили модульные отели для виноградников

«Это направление очень активно поддерживается на уровне правительства Российской Федерации. Выделяются гранты и субсидии из федерального бюджета на создание модульных отелей. И здесь представлены производители таких модульных конструкций, которые могут быть востребованы нашими средствами размещения», — сказал он.
На землях сельхозназначения нельзя строить капитальные строения, напомнил Сергей Ганзий. Однако для того, чтобы развивались объекты агротуризма и людей можно было принять на территории виноградников или на лавандовых полях, нужны объекты общепита и места для ночлега. Оригинальные модульные конструкции, которые легко собираются и разбираются, — хороший выход из положения, считает министр.
«Модульный — он быстровозводимый по части строительства и более доступный по стоимости», — объяснил Сергей Ганзий.
В рамках выставки прошла панельная дискуссия, посвященная развитию агротуризма. Участники обсудили законодательные проблемы, которые мешают развитию этой сферы, упомянул министр. Это диалог между властью и бизнесом, который, по его мнению, поможет устранить «заградительные барьеры».
Ранее глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что спрос на летние туры в Крым в рамках раннего бронирования практически вдвое превысил показатели прошлого года. в республике работает более 1100 объектов размещения, в том числе парки, музеи, объекты показа различной направленности.