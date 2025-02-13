В Крыму представили модульные отели для виноградников

На землях сельхозназначения нельзя строить капитальные строения, напомнил Сергей Ганзий. Однако для того, чтобы развивались объекты агротуризма и людей можно было принять на территории виноградников или на лавандовых полях, нужны объекты общепита и места для ночлега. Оригинальные модульные конструкции, которые легко собираются и разбираются, — хороший выход из положения, считает министр.