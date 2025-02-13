645 школьников Башкирии находятся на карантине по гриппу.

В правительство Башкирии поступают вопросы по введению карантина по гриппу/ОРВИ в школах и в отдельных классах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил первый вице-премьер региона Урал Кильсенбаев.
«По последним данным, закрытых на карантин школ в республике нет. Есть отдельные классы, их по всей республике 17. Общее количество детей, выведенных на карантин, — 645 человек. Образовательный процесс сохраняется на всей территории республики», — отметил Урал Кильсенбаев.
По его словам, в образовательных организациях продолжается работа по контролю температурного режима, по проведению дезинфекции помещений, обеззараживанию воздуха, по проветриванию помещений. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с угрозой распространения гриппа и ОРВИ, школы должны действовать согласно санитарным правилам и нормам СанПиН.
Так, если в школе отсутствуют 20% и более детей по причине ОРВИ, то ее руководитель принимает решение о приостановлении учебного процесса и вводит ограничение.
При принятии тех или иных решений, касающихся организации учебного процесса, должен рассматриваться каждый конкретный случай. Введение карантина не является поводом для остановки учебного процесса.
По его мнению, директора школ должны обратить внимание, что при изменении учебного графика, при выборе дистанционного формата обучения важно своевременно корректировать основную образовательную программу, чтобы не допустить пробелов в освоении учебного материала, обеспечить полноценную реализацию программ по предметам учебного плана.
«При этом должны учитываться и требования к максимальной учебной нагрузке, не превышать ее. Уважаемые родители, сейчас нужно усилить профилактические меры», — подытожил Урал Кильсенбаев.
Как сообщал 11 февраля Башинформ со ссылкой на Роспотребнадзор, за последнюю неделю в Башкирии наблюдается увеличение заболеваемости респираторными инфекциями на 13%. В количественном выражении это свыше 23 тысяч случаев, при этом половина из них приходится на детей в возрасте до 14 лет.