645 школьников Башкирии находятся на карантине по гриппу.

Как сообщал 11 февраля Башинформ со ссылкой на Роспотребнадзор, за последнюю неделю в Башкирии наблюдается увеличение заболеваемости респираторными инфекциями на 13%. В количественном выражении это свыше 23 тысяч случаев, при этом половина из них приходится на детей в возрасте до 14 лет.